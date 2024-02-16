Специалисты по кибербезопасности из компании McAfee сообщили об обнаружении новой и более опасной модификации Android-вируса XLoader, способного запускаться без каких-либо действий со стороны пользователя.

Каждый пользователь смартфона знает, что если в устройстве появляются незнакомые программы, очень быстро начинает садиться батарея или смартфон начинает сильно тормозить, то нужна проверка от вирусов. Эксперты говорят, что владельцам устройств с активной защитой Google Play Protect бояться не стоит, а вот всем остальным пользователям Android нужно знать о новом вредном вирусе.

Так, специалисты по кибербезопасности из компании McAfee сообщили об обнаружении новой и более опасной модификации Android-вируса XLoader. Самое опасное то, что он может автоматически запускаться на зараженных устройствах без каких-либо действий со стороны пользователя.

Особенностью нового вируса является то, что ранее для активации вируса приложение нужно было ещё и запустить, а теперь достаточно просто установить его на устройство и вирус начинает действовать в фоне. Вместе с тем, выдавая себя за Google Chrome, ПО просит ряд разрешений, в том числе на установку в качестве приложения для обмена сообщениями по умолчанию для защиты от спама.

Получив необходимые разрешения, XLoader начинает показывать пользователю разные фишинговые программы. К примеру, о проблемах с банковским счетом, заставляя пользователя переходить по ссылкам. Кроме того, вирус способен удаленно выполнять около 20 команд, включая отправку всех фотографий, сообщений на сервер злоумышленников, рассылку сообщений контактам и загрузку других вредоносных программ.