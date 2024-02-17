Тарологиня Стелла прокоментувала новину про смерть Навального і повідомила, що вона викличе багато питань і після неї підуть якісь приголомшливі новини про путіна, росію і фронт.

Про це вона розповіла на каналі «Прогноз».

В колонії помер Навальний, про це вже написали всі світові ЗМІ. Давайте поговоримо про це.

Питаю, чи дійсно помер Навальний – так, Відлюдник, пішов, помер. Карти підтвердили інформацію, це дійсно так.

Він помер зараз чи він помер уже давно, а зараз це опублікували?

Те, що він пішов, це однозначно. Людина пішла, гострий стан. Питаю, чи це, можливо, було раніше, ні, це, можливо, було не 16-ого (ред. – лютого), а, скажімо, 14-ого, 15-ого, десь не далеко, не місяць тому, не два, а десь у ці дні. Так, це дійсно так.

Чому ця новина вийшла на широкий загал, для чого її випустили?

Дійсно новина, Пажі пішли, кричать, дійсно новина. Навіщо це? Ну, про це треба було сказати. Тут так карти лягають, у таку позицію… Карта Маг, це неможливо було замовчати. Чому про це сказали? Тому що це неможливо заховати. Просто неможливо.

Як це вплине зараз на перебіг війни в Україні?

Я не можу сказати, що прямо на перебіг війни, але будуть багато ставити якихось питань, буде багато розмов, багато дій. Якась новина. За цією смертю випливе іще якась новина, яка буде для нас приголомшлива. Я не знаю, про що йдеться. Щось буде багато людей казати. Дуже багато людей підключаються, щось кажуть, і це буде просто приголомшливо.

Це пов’язано з путіним?

Так, пов’язано. Зірка і Король мечів. Тобто свого роду зіркова особа, скажемо так, у поганому сенсі і Король Мечів. Будуть якісь приголомшливі новини, пов’язані з росією, з путіним і з війною. Це абсолютно так. Дуже багато буде сказано про високопосадовців, про владу.

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