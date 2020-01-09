Уряду Олексія Гончарука фактично продовжує політику попереднього Кабміну, починаючи від бюджету і закінчуючи відсутністю обговорення системних реформ

Таку думку в інтерв'ю Politeka-online висловив відомий український економіст Андрій Новак. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Так, бюджет 2020 року – структурно повна копія бюджетів 2018 і 2019 року. Крім того, не чути, щоб уряд обговорював бюджетну реформу, податкову, пенсійну з переходом на накопичувальні рівні, медичну з переходом на обов'язкове медстрахування. Ніяких дат, орієнтирів, нічого.

«Ніяких системних змін уряд навіть не ініціює», – констатує економіст.

Раніше ми писали, що економіст Юрій Атаманюк назвав відсутність чіткої економічної стратегії у Кабміну шляхом до прірви.

За його словами, до кінця року дірка в держбюджеті України буде близько 130 мільярдів гривень, що дорівнює п'яти мільярдам доларів, і заткнути її уряд сподівається, отримавши кредит МВФ. Якщо транш зірветься, зарплати і далі не будуть виплачувати, а соцвиплати заморозять, люди знесуть Кабмін. І у Гончарука це прекрасно розуміють.

Ми також писали, що прем'єр-міністра звинуватили у брехні і шкідництві Україні. Редактор видання «БізнесЦензор» Сергій Головньов вважає, що глава уряду від початку неправильно доповідає українцям про поточну ситуацію.

«Інформаційна діяльність Олексія Гончарука – чисте шкідництво», - заявив аналітик. Він звернув увагу, що прес-служба Кабміну часто помиляється у публікаціях. Наприклад, плутає мільярди і мільйони. А часом і зовсім видаляє свої матеріали. У той же час прем'єр-міністр підливає масла у вогонь, розповідаючи, що все добре.

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