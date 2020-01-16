Скандал з оприлюдненням записів прослушки наради прем'єра з приводу курсу гривні Олексія Гончарука набирає обертів

Зараз обговорюється не тільки все, що говорили нібито глава Кабміну і інші топ-чиновники, але все частіше звучить питання: чиїх це рук справа. На думку політичного експерта Михайла Чаплиги, є дві версії того, хто записав, а потім злив компромат на уряд.

Обидві він озвучив в ефірі Politeka-online. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За словами Чаплиги, в Україні, як і в усьому світі, сьогодні відбувається боротьба індустріальних сил, а це реальний сектор економіки, і спекулятивного капіталу, що створює, скажімо так, якусь нову іграшку і перепродає її.

В Україні першу сторону представляють ті, кого прийнято називати олігархатом. Це люди, котрі мають пряме відношення до реального сектору економіки. І вони зацікавлені в тому, щоб якомога швидше винести звідси «спекулятивників», – всю цю бригаду «соросів», транснаціоналів, інвестбанкірів. І подібний скандал їм тільки на руку.

Експерт вважає, що зробити запис міг хтось із близького оточення Гончарука.

«Я думаю, що це писали свої, якщо зовсім вже так об'єктивно. І хтось, хто продав це, очевидно, зіграв на випередження, розуміючи, що цей уряд – вже не жилець, і треба робити ставки на новий корабель і відгрібати від цього. І ціною квитка в новому кораблі хтось один з них це злив. Хоча я думаю, що писали, напевно, всі», – зазначив Чаплига.

Друга версія полягає в тому, що запис могла зробити СБУ. Гість студії зазначає, що вже ні для кого не секрет, наскільки Зеленський незадоволений роботою уряду, економічними показниками, скандалами навколо закону про землю, Трудового кодексу, профспілок.

«В СБУ свою роботу зробили професійно, якісно і грамотно. Вони вибрали емоційну складову. Тобто з усього валу тих реальних серйозних речей показали, як ці профани, які ніхто і звати їх ніяк, ставляться до того, хто їм все це дав. І все це злили в мережу, і це чудово, я вважаю», – резюмував експерт.

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