Економіст Олександр Охріменко прокоментував для Politeka.online переговори президента України і канцлера Німеччини щодо ГТС України

Економіст прокоментував слова німецького канцлера Ангели Меркель щодо того, що слідом за підписанням договору з РФ на транзит газу в Європу, Україна повинна зайнятися модернізацією своєї газотранспортної системи (ГТС).

Експерт нагадав, що для модернізації ГТС потрібні великі інвестиції. Для їх залучення можна повернутися до ідеї створення консорціуму України, РФ, країн Євросоюзу і США.

Гроші під проект також знайти не проблема. Але є одна важлива умова. “Якщо створювати цей консорціум, потрібно зробити так, щоб він купував газ у Росії на кордоні України з Росією. Тоді це спрацює. Тоді і труба потрібна буде, буде і завантаження та реконструкція”, - вважає економіст. Тільки при дотриманні цих умов ГТС України може бути рентабельною.

При цьому експерт вважає, що створення консорціуму лише посилить геополітичний вплив України, а не ослабить його. В такому випадку Україні доведеться мати справу з ЄС і США, а не з Росією. “У цій ситуації Росія програє однозначно. Їй складно конкурувати з такими монстрами. Вона піде на поступки, однозначно”, - резюмує Охріменко.

Нагадаємо, що дата запуску газопроводу «Північний потік-2», який покликаний скоротити транзит через Україну, залишається невідомою – в РФ її не називають з-за санкцій США щодо держави. Як відомо, швейцарська газосервисная компанія Allseas відмовилася продовжувати будівництво газопроводу з-за санкцій.

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