Президент України Володимир Зеленський підібрав неправильні слова під час виступу в Польщі

Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і він же дозволив запустити "смертоносний маховик Голокосту".

Президент України також заявив, що саме українці в складі Червоної Армії звільнили в'язнів концтабору Освенцима взимку 1945 року.

Як повідомляє Politeka.net, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж прокоментував для Politeka on-line скандальну заяву Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

"Як стратегічне особа держави він повинен був зайняти позицію правди, оцінювати все з точки зору існуючої інформації. Адже виживші в Освенцимі були звільнені завдяки і українцям, і росіянам, і білорусам, і грузинам, і вірменам. Тому стратегічно, заява має бути іншою: з оцінкою ситуації цієї трагедії. А також варто віддати данину іншим представникам армій-звільнення", - заявив Маломуж.

Крім того, він додав, що варто було сказати про загибель інших народів під час операції по звільненню полонених Освенцима. Адже там загинули не тільки українці, а й представники країн СНД.

"Ось такий підхід був би стратегічно вірним і правильним. А робити акценти тільки на нас абсолютно неправильно. Потрібно показувати картину, яка не роз1єднує народи, а навпаки їх з'єднує", - вважає екс-голова Служби зовнішньої розвідки України.

На його думку, правильна позиція полягає в тому, щоб і під час зустрічі з Дудою, і Путіним, і представниками інших країн говорити тільки правду історії.

"Тільки в цьому випадку Зеленського почнуть поважати. І Трамп, і Путін, і Дуда, та інші світові лідери", - сказав генерал армії Микола Маломуж.

"Зеленському необхідно було віддати данину всім жертвам і показати могутню інформаційну риторику про жертовність і участь інших народів. Це позиція безпрогнашна, адже жоден лідер і представник іншої національності не міг би сказати й слова проти", - резюмував експерт.

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