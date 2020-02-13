Сенс не в двох або трьох платіжках, проблема в іншому

Ніхто в Україні не контролює тарифи за доставку газу

Кабінет Міністрів України і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, працюють над створенням єдиної платіжки за газ. У Кабміні пояснили, що хочуть скасувати дві платіжки, щоб не дратувати українців.

Як повідомляє Politeka.net, цю подію прокоментував український журналіст, блогер і депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський в інтерв'ю для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Українці, адже не дурні вони беруть одну цифру, складають з другою цифрою. Розуміючи, що вони споживають плюс-мінус однакову кількість в якості опалення. А потім беруть платіжку за січень 2019 року і січень 2020 року і дивляться цифри. Одна платіжка або дві неважливо, це одна операція, щоб взяти їх і скласти. Це все дурниці, адже ти все одно будеш складати суму квитанцій за газ і його доставку", - заявив експерт.

Крім того, він пояснив, що українці бачать, що отримали більше в платіжці, ніж це обіцяли три місяці тому. Адже тоді українська влада говорила, що тарифи обов'язково будуть знижені, а місяць тому Гончарук взагалі обіцяв, що все буде знижено на 20%.

Він також звернув увагу, що рішення про дві платіжки взяли в НКРЕКП і тепер ніхто з українців не може його оскаржити у суді.

"Сенс, адже не в двох, трьох або платіжки меншого розміру. Проблема в тому, що прозорість цих тарифів ніким не контролюється. Чому саме така вартість доставки газу до вашого лічильника, ніхто не може пояснити. Так вирішила НКРЕКП, а щоб українці не могли цього заперечити, "слуги народу" прийняли закон в грудні місяці, що не можна оскаржити в суді це рішення", - зазначив Дубінський.

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