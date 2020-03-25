Прем'єр-міністр Денис Шмигаль принципово не вирішує жодних питань, він лише "годує" українців нездійсненними обіцянками

Як повідомляє Politeka.net таку думку озвучив для Politeka on-line журналіст, засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець. Крім того, він розкритикував роботу нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Прем'єр-міністра Шмигаля не існує, тобто в Україні не існує такої самостійної фігури, як прем'єр-міністр Шмигаль. На посаді прем'єра у нас інтелектуальний робот, так, він все говорить правильно, єдине, що він немає це на увазі і нічого не робить. У нас був Гончарук, який не розбирався в багатьох питаннях, а тепер у нас є Шмигаль, який принципово не вирішує жодних питань", - зазначив журналіст.

До всього іншого, він додав, що Шмигаль не є самостійним суб'єктом, швидше той просто виконавець, якому рано чи пізно доведеться щось робити.

За словами журналіста, є процеси, які повинен виконувати будь-який прем'єр, а є особисті досягнення, яких у Шмигаля немає і, можливо, ніколи не буде, адже він не самостійний політичний гравець, а лише "лялька, яка говорить".

"Він став прем'єром і тепер йому треба пересуватися на зустріч з МВФ, то з кимось ще. Це все лише процедури, які виконує будь-який прем'єр. Якщо ж сказати, що зробив і запропонував сам Шмигаль, то нічого він не зробив і не запропонував. Адже не існує Шмигаля, як самостійного прем'єра є лише лялька, яка говорить. І він ніколи не буде заявляти про себе, як про самостійну фігуру", - резюмував Сергій Лямець.

Нагадаємо, Шмигаль виявився другим Гончаруком, Лесєв видав подробиці

Як повідомляла Politeka, епідемія неминуча, прем'єр Шмигаль звернувся до українців

Також Politeka писала, що Томенко розкрив плачевну правду про призначення Шмигаля на посаду прем'єра.