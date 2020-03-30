В Україні коронавірусом перехворіє практично все населення

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв для Politeka on-line. Крім того, він розповів, коли епідемія коронавіруса в Україні піде на спад (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити про Україну, то ми зараз підходимо до розпалу епідемії коронавіруса. Пік захворювань буде через тиждень-два, а далі вже ми побачимо повільний спад. Вся ця ситуація з коронавірусом у нас займе приблизно два або два з половиною місяці. Також дослідники вже заявляють, що в будь-якій країні світу повинні захворіти 70-80% населення, Україна не виняток", - спрогнозував експерт.

Він додав, що з цих 70-80% населення у більшості коронавірус може пройти взагалі безсимптомно або з симптомами ГРВІ. Тільки 20% населення перехворіють коронавірусом з серйозними наслідками для організму.



Інфекціоніст Юрій Жигарев також прокоментував прогнози світових експертів про те, що влітку епідемія коронавіруса повинна піти на спад. На його думку, коронавірус в будь-якому випадку піде на спад.

"У будь-якому випадку в Україні коронавірус піде на спад через два-три місяці. І, як бачимо, таке положення справ збігається з теплою порою року", - резюмував експерт.

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