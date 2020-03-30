Кожен український міністр робить одну і ту ж помилку, яка може коштувати йому довіри народу

Як повідомляє Politeka.net, таку думку в ефірі Politeka оп-line висловив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен. Крім того, він прокоментував відставки міністрів України і розкритикував прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, кожен новий міністр, який "дориваеться" до влади замість того, щоб щось робити ходить по ток-шоу і "розливається мислю по древу".

"Головна помилка, яку роблять всі новоприбулі міністри, це їх біганина по телевізійних політичних проектам, де вони дають розгорнуті інтерв'ю. От не треба цього робити. Попрацюй місяць-два, а потім відправ від себе пару голів, що говорять, а потім приходь сам, коли буде вже якийсь результат. А, що вони роблять, відразу біжать на ТБ і розповідають якісь дурниці. Не можна щось обіцяти, адже не факт, що ти це зробиш", - зазначив експерт.

Згадав Тізенгаузен і те, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль прорахувався та в перші дні свого призначення та одразу побіг по всіляких ЗМІ і роздавав інтерв'ю, здійснюючи ту ж саму помилку, що і інші міністри.

"Наговорив він у своєму першому інтерв'ю дуже багато, його фрази розбирали на атоми, критикуючи їх. Новий прем'єр Шмигаль вийшов в інформаційне поле, роздав там обіцянки, а потім йому прилетіло за те, що він наговорив. А зараз той сидить тихенько і нікуди не ходить. Так, чому ж вони всі роблять одну й ту ж помилку? Чому вони влаштовують показуху та наносять удар по власній репутації? Мені незрозуміло", - висловився Тізенгаузен.

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