Каждый украинский министр совершает одну и ту же ошибку, которая может стоить ему доверия народа

Как сообщает Politeka.net, такое мнение в эфире Politeka оn-line высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Кроме того, он прокомментировал отставки министров Украины и раскритиковал премьер-министра Дениса Шмыгаля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, каждый новый министр, который "дорывается" к власти вместо того, чтобы что-то делать ходит по ток-шоу и "разливается мыслю по древу".

"Главная ошибка, которую делают все новоприбывшие министры, это их беготня по телевизионным политическим проектам, где они дают развернутые интервью. Вот не надо этого делать. Поработай месяц-два, а потом отправь от себя пару говорящих голов, а потом приходи сам, когда будет уже какой-то результат. А, что они делают, сразу бегут на ТВ и рассказывают какие-то глупости. Нельзя что-то обещать, ведь не факт, что ты это сделаешь", - отметил эксперт.

Вспомнил Тизенгаузен и то, как премьер-министр Денис Шмыгаль в первые дни своего назначения просчитался и сразу побежал по всевозможным СМИ и раздавал интервью, совершая ту же самую ошибку, что и другие министры.

"Наговорил он в своем первом интервью очень много, его фразы разбирали на атомы, критикуя их. Новый премьер Шмыгаль вышел в информационное поле, раздал там обещания, а потом ему прилетело за то, что он наговорил. А сейчас тот сидит тихонько и никуда не ходит. Так, почему же они все совершают одну и ту же ошибку? Зачем они устраивают показуху, нанося удар по собственной репутации? Мне непонятно", - высказался Тизенгаузен.

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