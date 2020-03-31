Оточення президента України Володимира Зеленського серйозно його підставило

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив український журналіст Андрій Пальчевський для Politeka on-line, пояснивши, що причиною стали чутки про те, що в оточенні президента України Володимира Зеленського нібито продають посади (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він порівняв цю ситуацію з тією, яка була у Ющенка в роки його президентства, тоді також говорили про продаж посад.

"Порівняння Ющенко і Зеленського найбільш доречно в українській політиці. Тільки Зеленський на відміну від Ющенка йде до свого політичного заходу у турборежимі. У Ющенка був парламент, який прикривав йому спину, у Зеленського немає тих, хто б зміг його врятувати. У зв'язку зі скандалом про продаж посад, у Зеленського будуть суттєві іміджеві втрати", - заявив український журналіст.

Він зазначив, про цей скандал зараз всі говорять, але навіть якщо з'ясують, що в оточенні Зеленського посади не продають, то непоправної шкоди буде завдано і нікуди втекти від цього президент не зможе.

"Мій прогноз на майбутнє президента Зеленського лише один - він піде в отставку з власної волі, раніше закінчення президентського терміну. Адже він зрозуміє, що не готовий ні він, ні його друзі до таких проблем. А великим президентом йому не стати ніколи", - резюмував Пальчевський, спрогнозувавши, що станеться з президентом після нових корупційних скандалів.

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