Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов готує підставу Україні

Як повідомляє Politeka.net, про це в інтерв'ю Politeka on-line розповів кандидат політичних наук Дмитро Співак (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, після того, як міністр фінансів Ігор Уманський, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець пропрацювали на своїх посадах 26 днів, не факт, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль протримається на своєму місці довше. Він зазначив, що якщо Ємець протримався 26 днів, то прем'єр може піти навіть раніше і його відставка не за горами.

"26 днів тому, призначаючи Ємця, невже ніхто не розумів, що це не його місце, що він не впорається зі своїми обов'язками? Або ж запрошуючи на місце міністра фінансів Ігоря Уманського ніхто не бачив, що професіонал не буде підписувати все підряд, ці дикі бюджетні розподіли. Думаю бачили, але ніхто не став йти проти їх призначення", - зазначив експерт.

Він також звернув увагу, що на місце міністра охорони здоров'я призначили екс-губернатора Одещини Максима Степанова, який міг би організувати роботу в міністерстві, але після першого висловлювання стало зрозумілим, що він буде просувати реформу Супрун.

"Степанов сказав, що ми повинні продовжувати реформу Супрун, а ця реформа в найближчі місяці повністю знищить сільську і міську медицину", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла рішення про звільнення Ємця та Уманського.

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