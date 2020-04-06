Президент України Володимир Зеленський не вміє підбирати людей, у нього постійно присутній елемент "кумівства"

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив політолог Руслан Бортник для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На думку експерта, незважаючи на дружні стосунки президент України повинен припиняти будь-які прояви корупції у своєму оточенні.

"Основна проблема Зеленського полягає в тому, що його на всіх не вистачає. Людьми він себе оточив некомпетентними, злодійкуватими, хоча є у нього люди нормальні. Але, поки Зеленський не перегляне свою кадрову політику, поки вона не придбає якусь систему, при якій буде зрозуміла робота влади. Президент повинен вибирати професіоналів і чесних людей, а у Зеленського присутнє кумівство", - зазначив політолог.

Він додав, що зараз президент виконує роль "затички" у відносинах зі "слугами народу", кидаючись на амбразуру, намагаючись врятувати владу, яка рушиться. Бортник також зазначив, що навколо безліч професіоналів, але Зеленський робить катастрофічну помилку і не помічає їх, продовжуючи набирати до себе в помічники знайомих.

Крім того, він розповів, що Зеленський буде змушений замінити парламент.

"Якщо криза буде посилюватися, то Зеленському необхідно змінювати парламент і створювати його з усіх представників влади, можна запрошувати навіть політиків з попередніх скликань. Необхідно домагатися політичної солідарності усередині суспільства й усередині парламенту. Тільки в цьому випадку Україна зможе подолати економічну кризу", - резюмував Руслан Бортник.

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