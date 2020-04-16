Українці, які дорікають президенту Володимиру Зеленського недостатньою ефективностю та недосвідченістю, дуже багато чого чекають від людини, який ніколи не була у політиці

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив екс-глава ГПУ та голова Союзу юристів України Святослав Піскун. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Нагадавши про обіцянку Зеленського привести в політику нові обличчя, гість ефіру пожартував, що багато хто з цих облич старші, ніж він сам, однак, резюмував він, таке буває, «обдурив трошки».

«Обирали не політика, бо старий політик Янукович, старі політики Ющенко там, Кучма не влаштовували своєю політикою українців. І вони вирішили зробити експеримент в державі: обрати президентом людину, яка взагалі ніколи ніякого відношення не мала до політики. Ну і тепер на що ви розраховуєте? На яке покращення?», – резонно запитує Піскун.

У наступні чотири роки до кінця каденції шостого президента у громадян України вибір не особливо великий.

За словами юриста, залишається боротися з коронавірусом, поважати гаранта, якого обрали 73% населення, любити Україну і терпіти.

«Ну а що робити? На Майдан вже ніхто не піде, тому що Майдан вже показав, що тільки гірше після нього. Для того, щоб провести позачергові вибори, президент повинен або піти у відставку, або, не дай Боже, захворіти, або щось таке має статися… Я думаю, дай Бог, цього не буде», – вважає Піскун.

Що стосується Верховної Ради, то вона, на думку політика, як і президент, дотягне свій термін. За чотири роки депутати наберуться досвіду, можливо, хтось продовжить свою кар'єру в коридорах влади, а когось більше не оберуть. Але, впевнений юрист, багато від цього скликання чекати не варто.

«Я не думаю, що у нас буде велике зростання економіки, політики, що ми наблизимося до стандартів європейського життя за цей період, зате буде весело. Він же (Володимир Зеленський) обіцяв, що буде весело і цікаво. Ось вам і не нудно», – підкреслив екс-генпрокурор.

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