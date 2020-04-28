Звільнені голови податкової та митної служб Сергій Верланов і Максим Нефьодов завдали Україні величезні збитки

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз). За його словами, кожен із них завдав державі збитків приблизно на 200 мільярдів гривень.

«Що таке 200 мільярдів гривень – це 8 мільярдів доларів. А ми нагібаєм суспільство, щоб за безцінь виставити на торги нашу землю, борючись за 5,5 млрд доларів допомоги МВФ. Йдемо на такі поступки», - пояснює економіст.

Експерту зрозуміло обурення суспільства, адже в цих відомствах щодня пропадали величезні суми, а в цей час влада скорочувала витрати на бюджетників.

«Тут митниця не добирає 300 млн на день, податкова малює виконання плану в першому кварталі за рахунок невідшкодованого податку на додану вартість. Вони це все роблять, а паралельно ми забираємо 1,5 млрд субвенцій для вчителів. Вчителі зараз будуть отримувати голі оклади жебрацькі», - підкреслив Атаманюк.

За його словами, одне тягне за собою інше. З таким підходом талановиту дитину в Україні дуже важко стимулювати йти вчитися в педагогічний, так як вона відразу розуміє, на яку зарплату може розраховувати. Він нагадав про бум в мережі, коли стало відомо, що в бюджет не заклали гроші на зарплату медикам-інтернам.

«Що таке медик-інтерн? Це лікар, який провчився 6 років. Найважче вчитися в медичному університеті, а відповідальність найбільша. Більшість наших лікарів прекрасні розумні люди, але вони поставлені в такі умови, що у них немає доступу до сучасних технологій, обладнання, семінарів міжнародних. У підсумку, вони 6 років відучилися, йдуть на роботу. Інтернатура – це як практика, але вони повністю роблять ту роботу, яку і лікар зі стажем. А йому кажуть: три роки не будеш отримувати зарплату. Ситуація ахова», - зазначає економіст.

Нагадаємо, що Атаманюк розкрив українцям очі на масштаби розкрадань: "Податкова і митниця крадуть 15 млрд. на місяць"

Як повідомляла Politeka, українці масово підтримали петицію Атаманюка до Зеленського, нові подробиці: "З нами правда!".

Також Politeka писала, що Атаманюк жорстко пройшовся по регулюванню цін в Україні: «Влада знищує малий бізнес».