Українці можуть втратити зарплати через масштабних махінацій з податками

В ефірі Politeka On-line економічний експерт Юрій Атаманюк розповів, чим може обернутися для українців робота Сергія Верланова (щоб подивитися, скрольте вниз). Напередодні його зняли з посади голови Податкової службы, а після цього будинку провели обшуки.

"На жаль, ми постійно стикаємося з негідниками, які на емоціях людей заходять до влади і починають банально навіть не грабіж. Я вважаю, що коли в країні триває військовий конфлікт, зараз обтяжений епідемічними проблеми з економікою та бізнесом у людей - це просто мародерство", - зазначив Юрій Атаманюк.

За словами експерта, українські правоохоронці за два дні провели 132 обшуку у так званих конвертаторів. Юрій Атаманюк привів інсайдерську інформацію, згідно з якою 20-21 травня Сергію Верланову оголосять підозру і будуть вирішувати питання з мірою запобіжного заходу. За його прогнозом, колишньому податківцю випустять під заставу.

Аналітик також прокоментував, що Верланов подав до суду і вимагає визнати його звільнення незаконним. Юрій Атаманюк розповів, як чиновник маніпулює даними і як ситуація виглядає насправді:

"Він же давав інтерв'ю, в якому маніпулював цифрами і говорив, що виплатив план. А насправді збільшив заборгованість з податку на прибуток до 20 мільярдів і перевів ПДВ в ручне відшкодування і там зробив заборгованість до 20 мільярдів. Тобто, реальна діра була 40 мільярдів".

За словами Юрія Атаманюка, через недоотримання грошей в бюджет Україні загрожує справжня катастрофа. Зовсім скоро державі не буде чим платити бюджетникам.

"У нас днями відбудеться ситуація, що у казначейства закінчаться гроші на фінансування незахищених статей... До захищених один крок. Ми можемо зіткнутися до того, що наприкінці червня виплачені запрлаты в бюджетній сфері будуть здаватися чудом. Ми йдемо весь час погіршення. Очікування виконання плану по лінії податкової служби за травень місяць - 50%. Як держава може функціонувати в цій ситуації?", - обурився він.

Нагадаємо, що Атаманюк передрік долю нового уряду Шмигаля: «Все залежить від…».

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