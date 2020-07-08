Колишнього президента України Петра Порошенка є за що критикувати

Про це в ефірі Politeka.Online заявив політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

За його словами, у Порошенка було багато провалів, і один з найголовніших - призначення Валерія Гелетея міністром оборони України.

"Людина, яка жодного відношення не має до армії. Я тоді ще був депутатом, я тоді сказав, що початок кінця - це найганебніше призначення Гелетея і Гонтаревої", - зазначив Томенко.

В ефірі лідер партії "Рідна країна" також розповів про одну зустріч з екс-очільницею НБУ Валерією Гонтаревою.

"Це людина-катастрофа. Я як віце-президент НОК кажу: "Чемпіони світу у банках втратили заощадження, банк розвалився. В іншому банку серйозні підприємства втратили гроші, їм треба повернути борги перед Світовим банком та ЄБРР. Як нам вийти з ситуації?". І вона мені: "Ну ви розумієте, оце фізики (фізичні особи - ред.) - там по 200 тисяч заплатимо, а юридичні особи - краще про це не треба говорити". Ну як не треба говорити? Це ж борги української держави...", - продовжив Микола Томенко в ефірі Politeka.Online.

Український політик також пройшовся по "банкопаду", який влаштувала Валерія Гонтарева на посаді очільниці НБУ, через який сотням тисяч українців зламали долі.

"Я дивуюся експертам, які говорять, що це (Гонтарева - ред). - геніальна людина. Та вона долі сотням тисяч людей зламала і підприємства познищувала. Я розумію, що треба було конверти і деякі банки знищити. Але ж були й успішні банки, які були знищені з міркувань політичної вигоди. Мені здається, що ця історія з Гелетеєм... Не знаю, хто порадив Порошенку його призначити. Ми не можемо гордитися успішними військовими діями чи адекватними рішеннями у 2014 році, починаючи від проведення параду, коли була трагічна ситуація, закінчуючи несприйняттям військових керівників, які умовно ніколи не воювали. Але розбираємося всередині країни, не треба нам Пєскова і Путіна, нам вистачає проблем, щоб ми ще посилалися на російські прес-служби", - впевнено підсумував Микола Томенко.

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