Закон про медіа перетворює Україну в клон Росії

Таку думку висловив політолог і журналіст Юрій Романенко в ефірі Politeka On-line (Щоб подивитися відеозапис, доскрольте сторінку до кінця). На думку експерта, закон, який намагається прийняти влада, це повторення російської політики тільки в бідному, навіть не бюджетному варіанті.

«Оскільки грошей немає, доводиться примушувати власників проводити медійну політику в тому руслі, в якому хоче Офіс президента чи правляча партія. Це все ідіотизм в логіці суспільного розвитку, але дуже чіткий прагматизм в логіці утримання влади. Мова про те, щоб регулювати, забороняти, не пускати», - пояснив експерт.

На думку Романенка, цей закон створить труднощі не тільки для нас, але і для самої влади. Як тільки вони втратять владу, у них почнуться проблеми.

«Тому що Гетьманцев і кампанія у фінансовій та економічній сферах, Потураєв з Ткаченко в медійній сфері та інші діячі «Слуги народу» народили таку кількість д**них законів, що після того, як вони втратять владу (а вони обов'язково її втратять), ці всі закони будуть бити по ним же самим. Така логіка постсовка. Тут всі думають, що вони дуже хитрожопі, і це їх не торкнеться. Але я точно знаю, що торкнеться. Все буде як завжди», - підбив підсумок Романенко.

Нагадаємо, що Романенко оцінив марне колесіння Зеленського по країні: "Кварталовське дуркування".

Як повідомляла Politeka, Романенко про скандал з розмовою Порошенка і Путіна: "Зеленського будуть мати точно так само".

Також Politeka писала, що Романенко розкрив, як МОЗ буде наживатися на українцях: "Годівниця для своїх".