"Вони всі чудово один з одним спілкуються"

Запис бесіди Порошенко – Путіна ніяк не вплине на президента РФ

Таку думку висловив політолог Борис Тизенгаузен в ефірі Politeka On-line (щоб подивитися відеозапис, доскрольте сторінку до кінця).

На думку експерта, Путіну оприлюднення цієї розмови навіть піде в "плюс".

"Він скаже:" дивіться, як я чудово спілкуюся з Порошенком! Видно, що вони на позитиві обидва, задоволені собою кожен. Тому, для Путіна це тільки плюс. Він скаже: "Я завжди добре і по-доброму розмовляв з Порошенком, а вони не хочуть вибори в ОРДЛО проводити і Мінські угоди виконувати. Ну що з ними робити? А я ж з них з усією душею", – припустив Тізенгаузен.

Відповідаючи на питання, чи вплинуть записи бесіди на наступні зустріч в берлінському або нормандському форматі, політолог заявив, що навряд чи.

"Це питання більше Порошенко, ніж Зеленського. При закритих дверях, може бути, президенти так і спілкуються. Там ніхто ні з ким горщики не б'є, не загрожує нікому. Вони сидять і нормально спілкуються. По телефону теж... Вони все прекрасно один з одним спілкуються. Це для свого виборця можна розповісти про "кривавої руці", хоча вона насправді і є кривава. Тому складно буде Порошенко якесь виправдання придумати, хіба що валити на те, що все це монтаж", – додав Тізенгаузен.

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