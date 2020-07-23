"Вони ж брешуть, нам нічого не розповідають"

Нова влада активно застосовує і розвиває схеми своїх попередників, попри обіцянки їх побороти

Про це розповів лідер «Рідної країни» Микола Томенко в інтерв’ю Politeka Online. (Щоб подивитися відео – проскролльте вниз)

«На жаль оце думання, що коли ви не в парламенті, ви критикуєте. Коли ви приходите – ви користуєтесь. Ніхто ж ні від яких привілей не відмовиться», - зазначив політик.

Томенко розповів, що українці не знають про справжні зарплати нардепів.

«Коли Третьякова плачеться і продовжує оцей плач-стогін попередніх міністрів і депутатів, що з голоду помирає, вони ж брешуть, нам нічого не розповідають. Дивіться, до цієї зарплати депутатської, доплати, такі самі, як заробітна плата, це більше 40 тисяч на помічників. А хто помічники? Водій, або родичі, це в сім’ю так само йде. Це можливість безкоштовно винаймати помешкання. Певний час безкоштовного користування з автобази автомобілів. І купа пільг, які збереглися. Так ви ж розповідали, що на велосипедах будете їздити», - зазначив лідер «Рідної країни»

За словами Томенко, пільги для нардепів та можновладців не тільки не скасували, а навпаки збільшили.

«І Порошенко, при всій критиці не жив в резиденції президентській, а Зеленський зараз живе», - додав політик.

Нагадаємо, раніше нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова заявила, що нардеп отримує на руки до 35 тисяч гривень і цього недостатньо для організації повноцінної роботи.

Нагадаємо, Микола Томенко розкрив, чому нардепи вирішили попрацювати на канікулах: "Кеш - король і президент".

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко попередив українців, кого "Слуги" протягнуть у Раду: "Прямо з сайтів знайомств".

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