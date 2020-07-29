Майбутні місцеві вибори в Україні можуть обернутися катастрофою через Росію

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політичний експерт Тарас Семенюк(щоб переглянути відео, доскольте до кінця).

«Думаю, без зовнішнього впливу тут не обійдеться. Як ми знаємо, це вплив, гібридна війна з Російською Федерацією, полягає не тільки в тому, щоб вести її каналами комунікації. А і фактор присутності страху в суспільстві. Тому думаю, що корінь зла варто шукати саме іноземного фактора. Вони користуються тупос*ью людей, які проживають тут. Окремих персонажів. Для того, щоб розхитати ситуацію в країні», — зазначив він.

За словами Семенюка, вибори є одним із «оплотів нестабільності» в Україні. Це можуть використовувати для дестабілізації в країні.

«Місцеві вибори - це один з оплотів нестабільності, який хочуть посіяти в Україні. Але не потрібно забувати, що у нас ще є Донбас. Є партії, які хочуть "відкусити свій електоральний пиріг". Ви могли помітити, що з'являються такі собі "точки". Наприклад, у Києві», — підкреслив він.

Нагадаємо, що розкрита проблема нових виборчих правил: «В інтересах мільйонерів і поміщиків».

Як раніше повідомляла Politeka, Зеленський вразив заявою після гучного скандалу з Порошенко: "Зараз ми насолоджуємося...".

Також Politeka інформувала, що під час пандемії чиновники ЦВК виписали собі космічні премії: "Більше, ніж у Зеленського".