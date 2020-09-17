Український уряд запропонував свій варіант проєекту державного бюджету, однак нардепи ще можуть внести тисячі своїх поправок

Про це сказав економічний експерт Андрій Новак в інтерв'ю Politeka-online.

Так, коментуючи проєкт бюджету, довколо якого розгорілося багато суперечок серед міністрів на нардепів, Новак наголосив, що надалі цей проєкт має бути розглянутий профільним бюджетним комітетом Верховної Ради.

"Також всі народні депутати мають можливість давати свої поправки. Скільки буде цих поправок? Ми останнім часом звикли, що кількість поправок - тисячі. Звичайно, всі їх врахувати не зможе уряд, але щось буде враховано", - сказав економічний експерт.

За його словами, якщо вже навіть певні міністри публічно говорять про те, що на їхні міністерства виділили мало коштів або взагалі не виділили, то в проєкт бюджету будуть внесені правки, інакше за нього не проголосують.

"Про охорону здоров'я - тут цілком логічно (збільшити фінансування, ред.), тому що невідомо, скільки буде ще тривати вірус, і невідомо, скільки ще державі треба буде витрачати на це коштів, а виходить так, що в проєкті бюджету на 2021 рік карантину не помітили взагалі, ніби його і не буде", - сказав він.

При цьому, за словами експерта, навіть якщо карантин омине 2021 рік, закладати кошти в сферу охорони здоров'я все одно треба - зокрема, на збільшення зарплат.

Новак прогнозує, що якщо не збільшити зарплату лікарям, вони почнуть виїжджати у Чехію або Польщу, де за ту саму роботу вони будуть отримувати в 10-15 разів більше.

При цьому, як зазначив Новак, уряд виділив чимало коштів на дороги, хоча це питання, за його словами, на тлі коронавірусу не має бути в приорітеті.

"Таке враження, що уряд 2020 рік і коронавірус просто не помітив, так, ніби його і не було", - сказав експерт.

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