Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів, що сьогодні в багатьох ВНЗ Києва кандидати в мери міста роздають студентам гроші

Про це він розповів в ефірі Politeka On-line (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Думаю, потрібно проявити відповідальність. Мене зараз турбує дві речі: непроста ситуація з китайським вірусом. Він особливо сильно атакує старше покоління. Тому воно особливо не голосуватиме за владу. І щоденні ці заяви про те, що всі, хто старше 65, повинні сидіти вдома - складається враження, що вони за допомогою опитування Зеленського хочуть підтягнути молодь. Під що? Під канабіс, вільну економічну зону, ще щось», - зазначив він.

При цьому, за словами політика, їм вдалося виявити масовий підкуп виборців з боку деяких кандидатів.

"А старші люди, які не голосують за владу - нехай сидять вдома. Це неприпустимо. Нехай не ображаються студенти й молоді люди. Ми виявили, що в багатьох ВНЗ роздають гроші. І від команди Омельченка, й від інших", - уточнив він.

Тому, стверджує Томенко, це саме той випадок, коли потрібно переосмислити фразу про бабусю і паспорт.

"Це той випадок, коли не паспорт бабусі з дідусем заховати, а паспорт студента. Який продає свій голос. Ситуація змінилася", - підкреслив він.

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