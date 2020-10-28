Політики мають понести відповідальність за розтрату "ковідного фонду"

Таку думку висловив політичний експерт Михайло Чаплига в інтерв'ю Politeka-online.

Так, коментуючи спецфонд, який створили для будівництва доріг, Чаплига наголосив, що ця схема завідомо була шахрайством.

"Треба взяти рушничок і помити обличчя. А ми посміхаємось і машемо. Розумієте, що відбулось? Або відбулось шахрайство державного масштабу у парламенті, тому що це ж парламент голосував за створення цього фонду... Тобто хтось має сісти в тюрму за те, що обдурив депутатів, а депутати проголосували за "ковідфонд", - наголосив експерт.

Чаплига зазначив, що ідея цього фонду полягала в тому, що Росія платить "Нафтогазу" "відступні" (при чому сума коштів є комерційною таємницею, тому українці її не знають), але 27-28 млрд "заходить" на рахунок, і їх "треба стибрити".

"Їх же не можна пустити на освіту та медицину! Їх треба стибрити! А як їх можна стибрити? Дороги! Там можна стибрити все! А як це зробити? Без тендерів! Без тендерів, під вибори - бігом, бігом... А для того, щоб без тендерів, треба що? Щоб Рада проголосувала. А щоб Рада проголосувала, треба як назвати? "Ковідфонд" назвемо!" - так пояснив цю схему Чаплига.

Експерт переконаний, що "за це хтось має сісти".

"Тут все можна довести буквально за місяць і посадити всіх - починаючи від Зеленського і закінчуючи останньою зеленою кнопочкою, яка за це тиснула", - заявив він.

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