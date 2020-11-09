Кількість хворих на китайський вірус українців стрімко зростає, і питання безпеки для тих, хто ще не заразився, виходить на перший план
Особливо актуальне воно в тому випадку, якщо COVID-19 вже торкнувся когось із членів сім'ї. Як звести ризики заразитися до мінімуму, перебуваючи під одним дахом з хворим, в інтерв'ю Politeka Online розповіла лікар-пульмонолог, завідуюча інфекційним відділенням столичної міської лікарні №17 Світлана Гук.
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За словами лікаря, безпека багато в чому залежить від квартирного питання.
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"Якщо це однокімнатна квартира, то навряд чи щось вийде", – пояснила гість ефіру.
Тому найкраще було б, якби хвору людину можна було на час хвороби ізолювати в інше місце.
Якщо ж житлоплоща дозволяє, то хворому члену сім'ї краще виділити окрему кімнату, яка постійно провітрюється.
Виходячи на кухню, в туалет або ванну, хворий повинен обов'язково надягати маску. Крім того, у нього повинен бути окремий посуд.
Тим родичам, які заходять у кімнату до зараженого, щоб у чомусь допомогти, Гук також радить обов'язково надягати маску. Крім того, можна скористатися додатково бар'єрними спреями в ніс. При попаданні в ніс вони утворюють полімерну плівку, не даючи бактеріям доторкнутися до слизової.
За словами пульмонолога, можна також використовувати інтерферони, проте доказової бази, що вони однозначно ефективні, немає.
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