Ініціатива ввести в Україні "карантин вихідного дня" є невиправданою, тому що такий крок не допоможе покращити епідеміологічну ситуацію в країні

Таку думку висловив український політолог Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka-online.

За словами Бортника, в "карантині вихідного дня" немає сенсу, тому що найбільша концентрація людей спостерігається на вулицях як раз у робочі дні, а не вихідні.

"Концентрація контактів між людьми тільки збільшиться у робочі дні, тому це неефективно. Так, ми розуміємо, що влада шукає якийсь баланс - як не "хлопнути" економіку, і як боротись з ковідом. Але це робиться не так", - наголосив експерт.

За його словами, перш за все влада мала провести дослідження, де люди найчастіше заражається. Якщо в офісах - треба закривати саме їх, у дитсадках - тоді дитсадки, у ресторанах - тоді треба закрити заклади громадського харчування.

Крім того, Бортник наголосив, що в Україні мав би бути впроваджений більш жорсткий контроль за зараженими та тим, як люди дотримуються самоізоляції.

"Звісно, треба було підготувати і матеріально-технічну базу. Не красти гроші і "велике прання" влаштовувати на дорогах... Заяву вам нагадаю ексміністра фінансів Уманського: 40% крадуть, шість компаній дерибанять між собою все будівництво доріг... Вони могли ці гроші направити на зарплату лікарям, щоб вони не звільнялись, на підготовку нових майданчиків для лікування хворих..." - наголосив Бортник.

Нагадаємо, що Руслан Бортник розкритикував владу за поділ української території на зони карантину.

Як повідомляла Politeka, політолог Руслан Бортник пояснив, що означає посилення карантину в Україні.

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