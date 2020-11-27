Карантин, який вже вводили в Україні навесні і можуть ввести знову, багатьом відкрив очі на одну очевидну річ

На яку саме, в ефірі Politeka Online озвучив відомий політолог, блогер, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

"Україна, і локдаун це дуже добре показує, – це кілька світів. Якийсь світ живе в рабовласницькій епосі, якийсь – у феодальній, Десь є елементи пост-індастріалу. Ось ми в Києві живемо, в діджиталі, у нас все непогано", – зазначив гість ефіру.

А ось в українців в провінції – все зовсім по-іншому.

"У глибинці багато людей живуть вже абсолютно в іншій реальності, в якій немає ні держави, ні медичної допомоги, там нічого немає, крім своєї свині, яка пасеться на городі, і картоплі, яку ти на цьому городі виростиш", – пояснив Романенко.

Деякі з них можуть розраховувати на допомогу від дітей, щоб вижити, хтось влазить в бюджетну сферу, де можна отримувати соціальні виплати, працювати вчителем і так далі.

Журналіст не приховує, що сам ставиться до можливого локдауну несерйозно, оскільки до української держави не можна ставитися серйозно. Він упевнений, що карантин в Україні буде черговим дурним рішенням.

Нагадаємо, що Юрій Романенко оцінив відмову деяких депутатів голосувати за скасування карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, Юрій Романенко заявив, що в Україні можуть скасувати деякі обмеження, які діють при карантині вихідного дня.

Також Politeka писала, що Ольга Богомолець розповіла, до чого може призвести локдаун в Україні.