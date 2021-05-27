Нещодавно депутат від партії «Батьківщина» Антон Яценко виявив зневагу до державного символу: він не встав, коли зазвучав гімн України.

Детальніше про це розповів політик Микола Томенко у своєму блозі, зазначивши, що такі дії вимагають покарання.

Політик називає Антона Яценка сумнозвісним депутатом і каже, що той зумів знову здивувати. Томенко розповідає, що Яценко спершу був у партії Януковича, потім перейшов до Коломойського, а тепер – до Тимошенко. «У нас багато людей, які ходять за владою, тобто, хто прийшов до влади, до тих вони й прийшли», - зазначає він.

Окрім цього, підкреслює Томенко, Яценко, який присягав на Конституції, нещодавно виявив зневагу до державного символу. Політик розповідає, що депутат не встав, коли зазвучав гімн України, а займався чимось в телефоні.

Томенко вважає таку поведінку не припустимою і звертається до Кримінального кодексу України, зокрема до статті 338, зміни до якої сам лобіював свого часу. «Така діяльність, а це зневага до державних символів України, карається адміністративною та кримінальною статтями», - пояснює він. На думку політика, не можна жити в країні і не поважати її символи, це потрібно карати законом.

Окрім того, підкреслює ведучий, зневагу до державного символу виказав не просто пересічний громадянин, а депутат Верховної Ради України. Він зазначає, що, наприклад, у Кнесеті за таке звільняють з посади.

Тим не менш, Томенко переконаний, що генеральний прокурор Венедіктова не залишить цього просто так і відкриє кримінальну справу проти Яценка. «Але правильно було б позбавити депутатського мандату, щоб люди розуміли, що кожен громадянин країни, а тим паче народний депутат, повинен поважати власну державу та її національні символи», - стверджує політик.

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