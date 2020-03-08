Москва і Будапешт працюють у зв'язці проти України

Раздача російських та угорських паспортов громадянам України – цілеспрямована політика цих двох країн, з якою нашій державі потрібно боротися

Таку думку журналістам Новини України From-UA висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Він нагадав, що Кремль захопив Кримський півострів і частину Донбасу навіть без усякого подвійного громадянства, про яке так завзято почали говорити зараз.

«У сформованій ситуації влада повинна зробити все можливе для того, щоб українці самі хотіли жити і працювати у своїй країні. Однак поки реалії такі, що, вибираючи між паспортом України і країни Європейського союзу, вони роблять вибір на користь ЄС. Не варто забувати, що наші громадяни отримують не тільки угорські паспорти, але і, наприклад, румунські. Також вельми показовою є статистика щодо оформлення «карти поляка»», – полчеркнул політолог.

За його словами, деякі закони України буквально штовхають громадян на їх порушення, як в ситуації з подвійним громадянством.

«З одного боку, це порушення чинних норм законодавства. З іншого боку, виникає питання - як покарати порушників?», – ставить він риторичне запитання.

Раніше ми писали про те, що Микола Томенко висловив свою думку з приводу топ-чиновників, які мають подвійне громадянство.

«Міністри, які пропагують «залучення прогресивної діаспори» до управління державою через подвійне громадянство, не читали Конституцію, тому що без зміни Конституції і статті 4 «В Україні існує єдине громадянство» узаконити подвійне громадянство через Закон про громадянство неможливо!», – підкреслив політик.

Нагадаємо, українці скинулися захисниці "русского мира" на лікування.

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