Лукашенко згадав обіцянку, яку було дано ще в часи Радянського Союзу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив дивну заяву, яка може не сподобатись президентові Росії Володимиру Путіну

Ще з радянських часів Білорусія була відповідальною за Калінінградську область (найзахідніший регіон Російської Федерації прим.ред.), подібне ставлення нібито зберігається і зараз.

Таку заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з губернатором Калінінградської області Антоном Алихановым.

Олександр Лукашенко також додав, що навіть називає жителів Калінінградської області «нашими» людьми.

«Калінінград - це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо, перш за все», - сказав білоруський лідер на зустрічі.

Він почав стверджувати, що ще в радянські часи в керівництві країни часто обговорювали можливе приєднання регіону до території Білорусії.

«Можливо, це й добре, що не приєднали, а то потім було б як з Кримом», - висловився Лукашенко, натякаючи на те, що Росія в такому разі вирішила б забрати область назад.

У той же самий час, Лукашенко відзначає, що підхід Мінська не змінився.

Сусідами Калінінграда виявилися члени НАТО, а Білорусь «в іншому колективі». Лукашенко також підкреслив, що не тільки Калінінградську область, а й Росію білоруси часто називають «нашою».

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