Журналіст телеканалу NewsOne Андрій Павловський викликаний на допит у справі про вбивство Шеремета

Представник ЗМІ розповів, що йому зателефонували з Головного управління отже, щоб передати повістку. Як повідомляє Павловський, причиною послужила поява знімальної групи на місці підриву авто Шеремета, повідомляє Politeka.

"Знову викликають на допит щодо вбивства Павла Шеремета. Справа в тому, що, коли вбили Шеремета, моя журналістка перебувала на редакційному завданні, знімала сюжет про те, куди поділися пам'ятники", - повідомив провідний в видеосообщении в Facebook.

Також журналіст повідомив, що журналістка побігла на місце події, коли почула вибух, і зняла палаюче авто.

"Для мене ця історія не дивна, оскільки стався вибух у центрі міста, тому там будь-яка знімальна група могла опинитися на місці", – пояснив Павловський.

Раніше ми повідомляли, що фатальний поворот у справі Шеремета, Антоненко віддасть під суд Зеленського.

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрій Антоненко подав в суд.

Адвокат Антоненко, Святослав Жерновников, повідомив про це на своїй сторінці в соцмережі.

Позов підозрюваного спрямований стосовно президента Володимира Зеленського, міністра МВС Арсена Авакова, першого заступника голови Нацполиции Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таким чином, Антонеко вирішив захистити свою честь і гідність. Документ повинен розглянути Печерський суд Києва.

Повідомлялося, що Аваков розкрив несподівану правду в справі Шеремета.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета говорили про покровителя, який їх захистить. Про це він заявив в ефірі програми "Свободи слова".

"Так, у розмові наших підозрюваних є кілька сторінок розмов, де вони апелюють до свого покровителя, який повинен їх витягнути і захистити.", - заявив Аваков.

Нагадаємо, стало відомо, навіщо силовики завітали в квартиру Антона Мухарського

А ще Politeka писала, що Riffmaster зізнався мамі Шеремета в самому головному

Також Politeka повідомляла, що Кузьменко розкрила мамі Шеремета скандальну таємницю



