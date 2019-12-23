Президент країни-агресора Володимир Путін дав зрозуміти, що не збирається виводити свої війська з Донбасу

Про це у своїй статті написав журналіст Роман Цибмалюк, передає ТСН.

За його словами, Володимир Путін на прес-конференції чітко окреслив свої плани на майбутнє і натякнув, що не буде виводити війська з Донбасу, як і залишати пост президента в 2024 році.

"Тема України дійсно не дає спокою Путіну. Фактично він прямо говорить, що поки живий, Україні з ним домовитися не вдасться", – пояснив він свою точку зору.

Далі Роман Цимбалюк вирішив процитувати одну з заяв Володимира Путіна, яку він зробив в рамках великої прес-конференції: "Ось зараз ми з колегою з України говорили з приводу наших відносин. Але в ході створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі ніколи не мали ніякого відношення, були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні".

За словами журналіста, Володимир Путін під час свого 4-годинного "бенефісу" відкрито визнав, що поклав око на південні та східні регіони нашої країни.

"І де-факто офіційно визнав, що Москва претендує на східні та південні території України. А ще поставляє важке озброєння окупаційній владі Донбасу і виводити звідти свої танки не збирається", – додав Цимбалюк, який працює на території країни-агресора.

Підсумовуючи, журналіст зауважив, що президент країни-агресора Володимир Путін на питання про те, чи він хоче зберегти владу після 20204 року, так і не зміг дати чіткої відповіді.

"Замість відповіді роздуми про одному народі – росіяни, білоруси і... українці. От і є привід замислитися, що Кремлівський господар має на увазі: свою історичну місію щодо відновлення СРСР 2.0 або все таки план довічного правління", – резюмував Цимбалюк в своїй статті.

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