Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 19 по 25 вересня показує, що синоптики очікують перепад температур до 7°: максимум +24° буде у неділю, а вже в середу термометри покажуть лише +17°.

Прогноз погоди на попередній тиждень у Дніпропетровській області вже попереджав про нестабільність температур, і новий розрахунок синоптиків підтверджує цю тенденцію. За оновленими даними, з 19 по 25 вересня в регіоні очікується перепад денних температур до 7°, а також можливі опади у три дні тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +17° до +24°, а нічна — від +9° до +15°.

У суботу, 19 вересня, повітря вдень прогріється до +23°, а вночі охолоне до +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 20 вересня, синоптики обіцяють найтепліший день тижня — стовпчики термометрів вдень підіймуться до +24°, вночі — до +13°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 21 вересня, температура вдень утримається на позначці +23°, вночі опуститься до +15°. Хмарно з проясненнями, і саме з цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, повітря вдень охолоне до +19°, вночі — до +14°. Хмарно з проясненнями, можливі опади збережуться.

У середу, 23 вересня, денна температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +17°, вночі +12°. Малохмарно, опади також можливі.

У четвер, 24 вересня, вдень стовпчики термометрів залишаться на рівні +17°, а вночі знизяться до +10°. Мінлива хмарність, без опадів.

У п’ятницю, 25 вересня, повітря вдень прогріється до +18°, вночі похолодає до +9° — це найхолодніша ніч тижня. Малохмарно, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли термометри покажуть лише +17°. Загальний перепад температур за тиждень складе 7°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, вівторок та середу — 21, 22 та 23 вересня.

Через різкий перепад температур та можливі опади у середині тижня мешканцям області варто вдягатися за принципом «капусти» та мати при собі парасолю на понеділок, вівторок і середу. Особливо це стосується людей похилого віку та дітей — вечірні й нічні температури в кінці тижня опускаються до +9°, тож теплий одяг у ці дні не буде зайвим.

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