Що стоїть за цими словами глави Кремля

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відповів на слова президента Росії Володимира Путіна про "исконно русской" частині України

Глава МЗС України заявив, що це є маніпуляцією історією і грою на емоціях, передає "Укринформ".

"Знаєте, історія – не дуже надійний радник у політичних справах. До історичних аргументів, як правило, звертаються тоді, коли нічого більше сказати. Але історія може давати уроки. Один з таких уроків надто відомий, щоб його ігнорувати: той, хто задивляється на чужу землю, бачить за кордоном якісь "споконвічні території", – приходить до поганого фіналу", – сказав він.

Міністр підкреслив, що Україна – незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом.

"І якщо саме ми повинні надати кому-то черговий урок історії, то тому і Україна вже стала свідком, як маніпуляції фактами і емоціями ведуть до справжньої війни і забирають людські життя, руйнують сім'ї і наше спільне майбутнє", – резюмував Пристайко.

Нагадаємо, раніше журналіст Сергій Пархоменко заявив, що Володимир Путін не збирається виконувати Мінські угоди, і дає це зрозуміти українському керівництву.

наміри Путіна і далі дотиснути Україну говорять відразу кілька тривожних факторів, що мали місце останнім часом, зазначає він.

На прес-конференції глава РФ чітко дав усім зрозуміти, що не відмовиться від намірів по Донбасу і по новому контракту з транзиту газу через Україну.

Він привселюдно заявив, що українська сторона повинна розвести війська по всій лінії фронту, закріпити конституційно автономію ОРДЛО і провести прямі переговори з «ЛНР» і «ДНР». При цьому Путін запевнив, що «росіян на Донбасі немає», але Росія і далі буде надавати військову підтримку бойовикам.

Нагадаємо, Путін видав, ніж йому не догодила Україна.

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