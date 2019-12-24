Обмін полоненими завжди передбачав взаємну передачу осіб, причетних до війни на сході України, але тепер нова влада України вирішила зовсім інакше

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook Тарас Чорновіл.

Він зазначив, що Москва вимагає у президента України Володимира Зеленського та його команди видати Росії «беркутівців», які розстрілювали Небесну сотню, калічили і катували протестувальників на Майдані.

Але вони не мають нічого спільного до конфлікту на Донбасі, тому за домовленостями, які були раніше їх не можна віддавати, але нова влада вирішила інакше.

«Ми завжди чітко на цьому стояли. Але тепер біля керма країни нова влада, тому потрібно ще «радіти», що «беркутівцям» хоч Героїв України на прощання не привласнювали», - написав Тарас Чорновіл.

Політолог стверджує, що обмін «беркутівців» став однією з примх Володимира Путіна, йому абсолютно не потрібні ці злочинці, він хоче показати зовсім інше.



«Це знак для реакційних верств у Росії та в інших державах: «Своїх не здаємо», а ще бомба під громадський мир в Україні. Але головне навіть не те, що «беркутівців» повинні віддати Москві. Ще гірше те, що ми навіть близько не здогадуємося, що в оперативному порядку Зеленський пообіцяв Кремлю після того, як його поставили в дуже критичну позу», - зазначає експерт.

Чорновіл вважає, що рано чи пізно з'явиться ще кілька зрадницьких дій від влади.

«Біда в тому, що нова влада навіть не намагалася за них реально боротися, а просто пішла по доріжці, яку настелил Путін» - підсумував політолог.

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