Олексій Гончарук потрапив під роздачу, поділившись фотографіями свого святкового відпочинку

Як повідомляє Politeka, прем'єр-міністр поділився знімками на своїй сторінці в Фейсбук в день католицького Різдва – 25 грудня. На фото Гончарук гуляє по святково прикрашеній Софійській площі і купує подарунки.

«В повітрі аромат різдвяних смаколиків і глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла сімейна атмосфера. Чудово прогулявся і подарунки купив», - підписав знімки прем'єр.

Однак, коментарі під постом виявилися не такими позитивними. Так, багато українців вказують прем'єру на те, що у простих людей зовсім інші проблеми, і критикують його за неефективну роботу.

«Мабуть, найікчемніший прем'єр. За 3 місяці загнати країну в прірву - це треба вміти. Азиров на вашому тлі виглядає супер професіоналом», «У прожитковий мінімум вклався? Якщо подарунків накупив, значить вже все нормально ... комуналка оплачена, продукти закуплені, діти одягнені та ситі, ще й заощадження відстрочені ... грошей немає, а ви тримайтеся!», «В повітрі аромат заблокованих видатків бюджету», «А пенсіонери по мусорках продукти шукають....коротше бенкет під час чуми, а уряд красується на фб!», «А без охорони в люди вийти стрьомно? І не в центрі Києва. Багато добра зробили. Нехай люди подякують...хто чим може», - пишуть люди.

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Блогер прокоментував інформацію, що з'явилася раніше інформацію про те, що команда президента задумалась про передачу поста прем'єр-міністра України Арсенію Яценюку. На думку Прозапаса, це пов'язано з катастрофічної ситуації в економіці та фінансах, з якою, мабуть, не справляється нинішній прем'єр Олексій Гончарук.

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