Президент Чехії Мілош Земан розлютився на висловлювання російських дипломатів і пригрозив відмовитися від поїздки в Москву на 9 травня

Політик, відомий своєю симпатією до президента Росії Володимира Путіна, розповів про те, що може відмовитися від його запрошення на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Про це він повідомив в інтерв'ю порталу Parlamentnilisty.cz.

Таким чином Земан відреагував на скандальне висловлювання російських дипломатів про придушення «Празької весни». Представники МЗС РФ закликали відмовитися від визнання 1 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації (ЧРСР) військами Варшавського договору в 1968 році.

Земан назвав цю заяву нахабством і зізнався, що вона змусила його замислитися про власну обіцянку Путіну.

«Це, звичайно, абсолютне нахабство. Деякий час тому я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і тепер я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди або, що більш імовірно, відправитися туди і сказати росіянам: "Чи треба відзначати цю річницю?», - заявив президент Чехії.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін розширює свої території впливу, що дуже погано позначиться на Україні.

Президент Чехії Мілош Земан назвав окупований український півострів Крим російським. Також він запросив в президентський палац представників кримської проросійської організації «Кирим бирлиги». Ця структура відіграє важливу роль в пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу.

Цю подію прокоментував політичний оглядач Віталій Портніков.

Віталій Портников пояснив, що насправді стоїть за словами Мілоша Земана, який назвав Крим російською територією. На думку політичного оглядача, ці слова президента Чехії не змінюють ставлення світової спільноти до статусу анексованого півострова. В даному випадку ми бачимо лише реалізацію плану Кремля, який можна умовно охарактеризувати як повзуче визнання Криму російським.

Нагадаємо, Путін атакував Україну з несподіваного боку, ситуація загострюється.

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