Президент країни-агресора Володимир Путін раптово вирішив "перервати" зв'язок з окупованим Донбасом

Як передає Politeka.net, скандальну заяву зробив його особистий прес-секретар Дмитро Пєсков.

Зокрема, Володимир Путін вирішив раптово відхреститися від окупаційних угруповань на Донбасі після того, як був проведений обмін полоненими.

Як заявив Пєсков, Володимир Путін нібито не брав участі в переговорах щодо обміну полоненими на Донбасі, "але використовував свій авторитет, щоб сприяти цьому процесу".

Таким чином, Російська Федерація ще раз намагається "протиснути" пропагандистський міф про те, що російських військ на Донбасі немає.

Президент Росії не бере участі в цих переговорах, у цих контактах, президент Росії використовує свій вплив, свій авторитет з тим, щоб сприяти здійсненню такого обміну", – затверджує Пісків.

Особистий прес-секретар Путіна також додав, що у офіційного Києва немає прямих контактів з терористами "Л/ДНР", тому і існує тристороння контактна група.

"Власне, якщо б вони були, то, напевно, справи йшли набагато легше в цьому плані. Тому тут тристороння комісія і так далі. Тільки тому, що відсутні прямі контакти", – резюмував Пісків.

Раніше ми повідомляли про те, що 29 грудня був проведений масштабний обмін полоненими між Україною і окупаційними "Л/ДНР". Процес відбувся в сірій зоні на КПВВ "Майорське".

В рамках обміну Україна передала терористам 127 осіб, а додому повернулися 76, серед яких 12 - полонені військовослужбовці ЗСУ.

Зазначимо, офіційний представник РФ на переговорах у Мінську Борис Гризлов зробив зухвалу заяву після обміну.

За його словами, після Нормандського саміту Україна нібито взяла на себе зобов'язання не відновлювати правове переслідування осіб, які були звільнені при обміні полоненими.

Соратник Володимира Путіна стверджує, що офіційний Київ взяв на себе подібні зобов'язання на відеоконференції контактної групи, яка відбулася 23 грудня.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених.

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