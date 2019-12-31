З'явилися подробиці візиту голови Державного департаменту США Майка Помпео в Україну

Про це поінформувала прес-служба головного дипвідомства США, передає Politeka.net.

Повідомляється, що права рука лідера Білого дому Дональда Трампа приїде до президента України Володимиру Зеленському "на ялинку".

У прес-службі дипвідомства підкреслили, що офіційний візит Майка Помпео в Україну запланований на 3 січня 2020 року.

"3 січня держсекретар Помпео відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони Загороднюком, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", – йдеться у повідомленні Держдепу Сполучених Штатів.

Також стало відомо, що Майк Помпео візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українських військовослужбовців на Донбасі.

У правої руки Дональда Трампа також запланована зустріч з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл для обговорення питань щодо прав людини, інвестиційного клімату та програми реформ уряду.

Раніше ми повідомляли про те, що лідер Білого дому Дональд Трамп здивував рішенням по Україні. Повідомляється, що рішення Дональда Трампа блокувати надання військової допомоги Україні зустрілося з потужним протистоянням в США.

Противники блокування, у тому числі з близького оточення президента, вважали, що такий крок зашкодить національним інтересам США.

Міністр оборони Марк Еспер, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон і державний секретар США Майк Помпео переконували президента не робити цього, але безуспішно.

"В кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майку Помпео і Джону Болтону, який обіймав у той час посаду радника з національної безпеки, на зустрічі з президентом в Овальному кабінеті, про яку раніше не повідомлялося. Вони намагалися переконати його, що надання допомоги - в інтересах США, але безуспішно", - наголошується в матеріалі.

Це рішення викликало хвилю шоку" в Білому домі і в Міністерстві оборони і викликало серйозні суперечки всередині адміністрації.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

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