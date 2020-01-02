Генпрокуратура була ліквідована в рамках реформи

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, з 2 січня 2020 року в Україні запрацював Офіс генерального прокурора України.

Процес реформування органів прокуратури був запущений в 2019 році: він стартував з переатестації діючих прокурорів заради оцінювання їх на відповідність критеріям профкомпетентности, чесноти і профэтики.

Тепер генпрокурора дається право ліквідувати і реорганизывать окружні та обласні прокуратури.

Згідно з реформою, тепер Офіс генпрокурора України не може очолити людина, що не має вищої юридичної освіти і не пропрацював п'яти років у галузі правознавства.

Що стосується військових прокуратур, то вони будуть ліквідовані. Але керівник ОГПУ може створювати спецпрокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

По закінченню реформи кількість працівників органів прокуратури має зменшиться на п'ять тисяч - з 15 до 10 тисяч.

Раніше ми повідомляли про те, що Петра Порошенка від в'язниці відділяє лише одна людина. Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Він розповідав, що у генпрокурора Руслана Рябошапки залишалося кілька днів для того, щоб заарештувати п'ятого президента Петра Порошенка.

Якщо він цього не зробить, відповідь послідує негайно, впевнений парламентарій: «На нього ляже вся відповідальність за те, що Порошенко сховається за політичними акціями – це раз. І друге: всім буде абсолютно очевидно, що Рябошапка конкретно покриває його. І це вже не назвеш збігом, не назвеш випадковістю».

Більш того, депутат повністю поділяє точку зору свого однопартійця Олександра Дубинського в тому, що саме Рябошапка виступає головним гальмом на шляху задоволення суспільного запиту на посадки.

Нагадаємо, у «Слузі народу» визнали провал, рейтинг Зеленського котиться вниз.

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