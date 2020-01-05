Український політик Микола Томенко різко висловився про зняття недоторканності в Україні

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в ефірі телеканалу "НАШ". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



Насамперед він нагадав передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського, який обіцяв зняти недоторканність зі всіх.

"Як ви знаєте, у суддів залишається недоторканність, це дуже складна процедура через верховний суд. Закон про імпічмент у нас є закон про спеціальні слідчі комісії у нас, на щастя, підписаний", - зазначив він.

Але також він підкреслив, що з приводу депутатів ситуація іншим чином.

"Генеральний прокурор, якого всі бояться, а у президента руки трусяться, підписав документ, який скасовує дію законодавства та дії тих людей, які теоретично розстрілювали людей на майдані. Це стовідсоткова людина президента і потрібно було прописати в конституції в дужках: депутатська недоторканність може бути знята з дозволу президента або його стовідсоткового генерального прокурора", - заявив політик.



Він підкреслив, що дозвіл на реєстрацію злочину вчиненого народним депутатом повинен дати генеральний прокурор.

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Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та вони не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.



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