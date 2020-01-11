Стало відомо, хто дав наказ президенту РФ Володимиру Путіну про початок війни на Донбасі

Колишній підполковник КДБ Володимир Попов озвучив в інтерв'ю Обозреватель свою версію тих подій.

За його словами, оточення з числа олігарха Костянтина Малофєєва поставили голову РФ Володимира Путіна перед фактом військових дій на Донбасі, а йому лише необхідно було прийняти рішення.

Він зазначив, що анексія Криму була ідеєю Володимира Путіна, але у випадку з Донбасом сталося зовсім інше. Главу РФ нібито просто змусило оточення з числа Костянтина Малофєєва, за яким стоїть колишній полковник спецслужб.

"Ще на початку 90-х років вони створювали патріотично-патріархальні організації і інтегрувалися в церковні організації в Україні. Той же Малофєєв привозив туди церковні реліквії та скіфське золото. А потім голова його служби безпеки Гіркін-Стрєлков кинувся на Донбас", – висловив свою думку Попов.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Путін своїм візитом в окупований російськими військами Крим натякнув Україні про готовність почати війну в Чорному морі.

Вчення Північного і Чорноморського флотів стало символом агресії Володимира Путіна, оскільки РФ не просто так тестує нові ракети біля берегів України.

Нагадаємо, Путіну показали, що залишилося від його єдиного авіаносця.

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