Поведінка української влади у ситуації зі збитим під Тегераном лайнером МАУ не пішла на користь її іміджу на міжнародній арені

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив відомий політолог Віктор Небоженко, передає Politeka.

За його словами, наслідки знищення літака для перших осіб України та суспільства в цілому набагато важливіші за загибель генерала Сулеймані. Остання вже розколола суспільство Ірану, а загибель Боїнга не просто не згуртувала українське суспільство, але й налякала українську владу. Через свою недосвідченість і нерішучість вона просто не знала, що робити.

«Зазвичай політичні лідери країни в критичну хвилину загальнонаціонального горя поводяться мужньо і намагаються об'єднати народ і владу, а тут обмежилися загальними інформаційними фразами, не знаючи, на кого зробити ставку, на Захід чи Москву. І замість того, щоб відразу прийняти версію Заходу - США, Великобританії, Канади та Австралії про ракетну атаку Ірану на український Боїнг, наші офіційні органи та ЗМІ стали тягнути час, шукати додаткові аргументи і транслювати точку зору Кремля про технічну поломку, яка призвела до катастрофи нашого літака. Як ніби ця версія була більш переконливою, ніж інші, та "безпечною" для Києва», – пише Небоженко.

«Асистування» російській пропаганді, яка до останнього заперечувала ракетний удар по літаку, добряче зіпсувало міжнародний імідж української влади. Світові лідери помітили нетипову поведінку офіційного Києва, який у перші три дні просто дистанціювався від трагедії, і зробили свої висновки.

«Коли влітку 2020 року розпочнеться міжнародний суд в Гаазі над Кремлем з приводу збитого в Донбасі малазійського Боїнга, міжнародна громадськість Заходу вже розуміє, що їй не можна розраховувати на відкриту морально-політичну підтримку Києва, який буде дистанціюватися, тягнути час і вимагати знову і знову доказів провини Кремля в цьому злочині», – резюмував політолог.

Раніше ми писали, що спецслужби Ірану почали цинічно погрожувати родичам загиблих у збитому над Тегераном українському Боїнгу. Вони заявили, що не віддадуть тіла, якщо іранці спілкуватимуться з перськими ЗМІ, що працюють за кордоном.

Ми також писали, що Франція не буде розшифровувати бортові самописці збитого в Ірані Boeing МАУ. Розшифровку чорних ящиків проведуть в Україні.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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