Дивіться перший рейтинг кандидатів у 2020 році

Рейтинг чинного мера Віталія Кличка на початку 2020 року складає 31%, друге місце займає бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, якого готові підтримати майже 20% киян.



Про це свідчать результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", яке провели з 8 по 11 січня в столиці України.

Рейтинг кандидатів без урахування партії:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

З урахуванням партійної підтримки в списку лідерів передвиборної гонки опинилися:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

21% опитаних киян ще не визначилися зі своїм вибором.

У порівнянні з рейтингом, оприлюдненим у листопаді 2019 року, змінилася впізнаваність кандидатів. У телеведучого Андрія Пальчевського вона зросла з 63% до 64,2%. У чинного мера Віталія Кличка впала з 96 до 94%. Впізнаваність інших кандидатів також трохи зменшилася.

Зростання рейтингу Андрія Пальчевського пов'язаний в першу чергу з його медійною активністю, вважають експерти.

"Основна причина в тому, що він виступає дуже часто на загальноукраїнських телеканалах... Він медійно дуже активний", - зазначив експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов.

Нагадаємо, з листопада 2019 року рейтинг Андрія Пальчевського без врахування партії виріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).

"Ми бачимо, що рейтинг Пальчевського зріс на 1%, а за критерієм рівня впізнаваності він, взагалі, зараз є рекордним: якщо ще кілька місяців тому ім'я Андрія Пальчевського було на слуху в 36,2% опитаних, то зараз показники сягнули цифри в 63,4%", – зазначає директор Центру суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрій Лагутов.

Микола Спірідонов також прокоментував шанси Віталія Кличка. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому “1” і “2” за п'ятибальною шкалою. Політичний консультант зазначив, що Кличко вважають “твердим двієчником”. Крім того, будь-яка людина набридає виборцям за роки роботи в політиці.

Соціологічне дослідження провели у Києві. В його рамках було опитано 1,5 тисячі громадян України старше 18 років, які проживають у столиці.

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