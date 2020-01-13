Українські депутати будуть отримувати більше 100 тисяч гривень в місяць

З першого січня 2020 року депутатам підвищать зарплату в 2,5 рази. Про це повідомив екс-віце-прем'єр України Павло Розенко в соціальних мережах, передає Politeka.

Журналіст Андрій Павловський відзначає, що депутати останнім часом скаржилися, що грошей їм мало платять. Чистий дохід їх складав 32 тисячі гривень. Також вони отримували на виплату помічникам і виконання своїх повноважень 76 тисяч гривень. Є і компенсації на оренду житла до 20 тисяч гривень та витрати на проїзд, до 7 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що Міністр культури Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої заробітної плати на суму понад два мільйони гривень.

Так міністр Володимир Бородянський 6 січня 2020 року задекларував одержання 27 грудня заробітної плати в розмірі 112 904 грн. Це - один з найменших розмірів заробітної плати, задекларований керівниками Мінкульту.

Перший заступник міністра Анатолій Максимчук на попередньому місці роботи в середньому за місяць отримував 164 000 грн. З 2004 року він працював на телеканалі СТБ і в об'єднаному медіа-бізнесі - "Старлайт Медіа".

20 грудня Максимчук задекларував отримання в Міністерстві зарплати 16 грудня в розмірі 157 051 грн. А 28 грудня чиновник заповнив нову форму про одержання 27 грудня другої частини зарплати - 248 021 грн. Загалом - 405 072 гривень.

Повідомлялося, що нардеп з фракції «Слуга народу» Оксана Дмитрієва, відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів, засвітив нову сумочку.

При цьому наголошується, що Дмитрієва прийшла в Раду з бізнесу. Вона родом з Дніпропетровська, але в Києві живе вже більше 10 років.

До політики працювала стоматологом, була головним лікарем клініки Status Dental Studio, яку заснувала. У 2017 році отримала звання "Жінка третього тисячоліття", а також брала участь в конкурсі краси Mrs. Ukraine International 2018.

Журналісти розгледіли в руках у депутата Дмитрієвої сумку Sicily від відомого італійського будинку мод, який створили дизайнери Доменіко Дольче і Стеффано Габбана.

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