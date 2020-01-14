Український журналіст Роман Цимбалюк розповів, чому президент Росії Володимир Путін хоче особливого статусу для Донбасу

Про це Цимбалюк розповів у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео - проскролльте вниз).

Журналіст упевнений, що Путін агресивно вимагає вписати безстроковий особливий статус Донбасу в Конституцію України, щоб знищити суверенітет держави.

Крім того, він може використовувати це для збереження влади після закінчення своєї каденції в 2024 році, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк.

"Взагалі те, що каже Путін, я так розумію, – це його мрія. Він хоче особисто через "прокладки" на окупованому Донбасі писати Конституцію України. І якщо з українською владою щось трапиться, і вона піде на такий крок, від України, звичайно, залишиться мало. Тим більше, тут стільки всього відбувається – у Володимира Володимировича в 2024 році закінчується черговий президентський термін, потрібно щось вирішувати", – попередив про істинної суті ультиматумів Путіна журналіст.

Раніше повідомлялося, що Путін хоче, щоб закон про особливий статус Донбасу повинен стати безстроковим. Таку заяву він зробив в ході брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Глава Кремля заявив, що детально обговорив з Меркель «врегулювання внутрішньоукраїнського кризи».

"Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу – це гарний крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угоди", – наголосив президент РФ.

За його словами, мінські угоди залишаються безальтернативними.

«За обопільною думку, мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на південному сході України. Важливо, що конкретні завдання, поставлені в ході наших недавніх зустрічей у нормандському форматі, втілилися в життя", – додав він.

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