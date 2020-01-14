Цим країнам вже направили листи з комерційними пропозиціями

Уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему поставок нафти, альтернативних російським

Після наради у президента Білорусі Олександра Лукашенко, перший віце-прем'єр-міністр Дмитро Крутий зазначив, що вони продовжують шукати альтернативу російській нафті.

Він перерахував країни, які розглядає уряд Білорусі. Зокрема до переліку увійшли Польща, Україна, Азербайджан, Казахстан і країни Балтії.

Цим країнам вже направили листи з комерційними пропозиціями.

Як відомо, нафтова криза у Білорусі розпочалася з середини грудня, коли з'ясувалося, що Мінськ і Москва не можуть укласти угоду щодо нових поставок через високу вартість нафти. У той же самий час, Крутий пояснив, що Білорусь не збирається платити російським компаніям більше, ніж того вимагає ціновий ринок.

Віце-прем'єр-міністр Дмитро Крутий запевняє, що вже зовсім скоро стане відомою відповідь тих країн, яким було надіслано лист з комерційною пропозицією: Польща, Україна , Азербайджан, Казахстан і країни Балтії.

До всього іншого, він зазначив, що Російська Федерація не збирається йти на поступки на рахунок поставок нафти, а також оновленого договору на транзит нафти в європейські країни.



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