В наступному році РФ повинна буде завершити підготовку своєї армії

Росія готується до великої війни проти України та інших цивілізованих держав

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив на своїй сторінці в блозі Facebook відомий політичний експерт Андрій Смолій.

Він зазначив, що головна мета – контроль над Україною: військовий, інформаційний, політичний. Зміни в Конституцію, ініційовані Путіним, свідчать, що Росія готує свою законодавчу базу під військові рейки, під окупацію інших держав, знищення всіх, хто встане на їх шляху.

Політолог припустив, що в наступному році РФ повинна буде завершити підготовку своєї армії: переоснастити її і переформувати. Російська Федерація вже починає готувати фундамент, з політичної точки зору, який дасть РФ спокійно атакувати території РФ. Але це стосується не тільки Півдня і Донбасу України. Вони будуть вести наступ на всю територію України від Харкова до самого Львова.

"Це не залежить від прізвищ, від посад, від звань чи від напрямків руху Росії. Це лежить в площини історичної. Сотні років, зміни форми державного устрою, президентів. Це не міняло сутність агресора. Путін хоче всю Україну. Він готується до великої війни. ", - написав Смолій.

Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін придумав, як зробити так, щоб залишитися у владі навіть після закінчення свого президентського терміну.

Єдине ослаблення в нових поправках до Конституції РФ - це розділ про те, що прем'єром Путін таки не буде.

Так, президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно".

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

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