В розпал скандалу з нібито записами розмови прем'єра Олексія Гончарука, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про стосунки між прем'єром і президентом Володимиром Зеленським

Арахамія стверджує, що опубліковані в мережі аудіозапис нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами з керівництвом Кабміну і Нацбанку, в яких він негативно висловлювався про Зеленском, були сфабриковані.

Таку заяву нардеп зробив в ефірі телеканалу "Наш".

При цьому Арахамія не заперечує, що на аудіо звучить голос Гончарука, однак стверджує, що була "склейка" розмови.

"Це просто нарізка якихось фраз різних людей у різний час, щоб створити сенсацію. ... Як я розумію, це була "склейка" стратегічної сесії за фінансової стабільності, яка тривала три години", - заявив він.

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що записи опублікував один з учасників цієї стратегічної сесії.

Коментуючи слова, які нібито звучать на аудіо від імені Гончарука, про те, що у президента Володимира Зеленського "порожнеча в голові", Арахамія сказав, що прем'єр і глава держави повинні з'ясовувати свої стосунки особисто.

Він також заявив, що знає, як насправді Гончарук відноситься до Зеленському.

"Я не думаю, що у нього (Гончарука - "Апостроф") така позиція. Я багато разів був на нарадах, я бачу, як він поважає нашого президента, як вони поважають один одного. Якщо висмикувати з контексту, то потім можуть бути "чудесні" нарізки", - сказав глава президентської фракції.

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